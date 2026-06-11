Россия и Сирия договорились восстановить работу Русского дома в Дамаске

Глава Россотрудничества Игорь Чайка посетит Дамаск для официального открытия представительства агентства, передает ТАСС в Россотрудничестве. Решение было принято по итогам встречи Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдулраззаком Исмаилом.

В ходе переговоров стороны договорились увеличить квоты и возобновить работу Русского дома в сирийской столице. Речь идет о Российском центре науки и культуры в Дамаске, который был закрыт в декабре 2024 года.

Перед открытием представительства в Сирию планируется направить техническую делегацию для оценки состояния Русского дома. После завершения этой работы Игорь Чайка намерен лично прибыть в Дамаск для официального открытия представительства Россотрудничества.

Будем надеяться, что до конца текущего года центр заработает. Это позволит существенно нарастить объем взаимодействия и упростить подготовку к набору студентов. Когда на месте появятся квалифицированные специалисты, объем квоты, о котором мы сегодня говорим, конечно же, увеличится еще больше, — отметил Чайка.

Глава компании Сергей Дрегваль заявил, что единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в стране «Интер РАО» начнет поставки электроэнергии из России в Турцию не ранее сентября 2026 года. В 2026 году экспорт в Турцию не осуществлялся из-за беспрецедентно низких цен на внутреннем рынке Турции.