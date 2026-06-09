Назван срок возобновления экспорта электроэнергии в Турцию

Единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в стране «Интер РАО» начнет поставки электроэнергии из России в Турцию не ранее сентября 2026 года, сообщил журналистам на ПМЭФ глава компании Сергей Дрегваль. В 2026 году экспорт в Турцию не осуществлялся из-за беспрецедентно низких цен на внутреннем рынке Турции, передает корреспондент NEWS.ru.

Из-за беспрецедентно низких цен на внутреннем рынке Турции поставки не осуществлялись в 2026 году. Возобновление экспорта ожидаем не ранее сентября 2026 года, — сказал Дрегваль.

По его словам, возобновление экспорта будет зависеть от цен за рубежом и баланса энергосистем юга России и Грузии. В феврале текущего года член правления компании Александра Панина отчиталась об итогах 2025 года. Тогда Россия поставила в Турцию 231 млн кВт·ч, что превысило показатели 2024-го в четыре раза.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года. Срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря. Агентство привело слова министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, по словам которого турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром». Точные объемы и сроки пока не согласованы.