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09 июня 2026 в 11:18

Назван срок возобновления экспорта электроэнергии в Турцию

«Интер РАО»: экспорт электроэнергии в Турцию возобновится не ранее сентября

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в стране «Интер РАО» начнет поставки электроэнергии из России в Турцию не ранее сентября 2026 года, сообщил журналистам на ПМЭФ глава компании Сергей Дрегваль. В 2026 году экспорт в Турцию не осуществлялся из-за беспрецедентно низких цен на внутреннем рынке Турции, передает корреспондент NEWS.ru.

Из-за беспрецедентно низких цен на внутреннем рынке Турции поставки не осуществлялись в 2026 году. Возобновление экспорта ожидаем не ранее сентября 2026 года, — сказал Дрегваль.

По его словам, возобновление экспорта будет зависеть от цен за рубежом и баланса энергосистем юга России и Грузии. В феврале текущего года член правления компании Александра Панина отчиталась об итогах 2025 года. Тогда Россия поставила в Турцию 231 млн кВт·ч, что превысило показатели 2024-го в четыре раза.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года. Срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря. Агентство привело слова министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, по словам которого турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром». Точные объемы и сроки пока не согласованы.

Россия
Турция
экспорт
электроэнергия
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