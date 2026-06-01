Страна НАТО не захотела отказываться от поставок из России Bloomberg: Турция и Россия могут продлить соглашения о поставках газа

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, сообщает Bloomberg. Срок действия текущих договоренностей истекает в конце декабря.

Агентство привело слова министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, по словам которого турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским ПАО «Газпром». Точные объемы и сроки пока не согласованы. Также журналисты напомнили, что Анкара недавно продлила два контракта с «Газпромом» — по ним газ поступает в страну по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия неоднократно призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на инфраструктуру важных газопроводов, по которым идут поставки газа по дну Черного моря. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Также вице‑спикер парламента Словакии Тибор Гашпар указал на противоречивость позиции европейских стран: они заявляют о запрете на импорт российского газа, но продолжают его закупать через Турцию. Политик добавил, что в ЕС все понимают — для стабильности экономики критически важны энергобезопасность и конкурентоспособность.