19 апреля 2026 в 07:49

Россия призвала Турцию «отрезвить» Киев после ударов по газопроводам

Грушко: РФ призывала Турцию добиться от Украины отказа от атак на газопроводы

Россия неоднократно призывала Турцию добиться от Украины гарантий недопущения атак на инфраструктуру важных газопроводов, по которым идут поставки газа по дну Черного моря, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем, — подчеркнул дипломат.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выразил мнение, что в мире не существует альтернативы газопроводу «Турецкий поток» в случае, если его решат атаковать. В качестве примера он привел ситуацию вокруг «Северного потока».

До этого стало известно, что Россия в январе — феврале 2026 года снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 27%. Так, в феврале Анкара импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,09 млрд кубических метров газа.

