Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 09:10

Россия снизила трубопроводные поставки газа в Турцию

РФ в январе — феврале снизила на 27% трубопроводные поставки газа в Турцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия в январе — феврале снизила на 27% трубопроводные поставки газа в Турцию, передает ТАСС. По данным журналистов, речь идет о сравнении с периодом прошлого года, что ясно на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в феврале Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,09 млрд куб. м газа. При этом в январе — феврале прокачка российского газа в Турцию достигла 3,8 млрд куб. м (-27%).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза сообщила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС — трансформация энергетического сектора в сторону зеленой и европейской энергии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны продолжают отказываться от российских энергоресурсов. Он прокомментировал позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возможность закупок российского газа, отметив, что такой подход наносит ущерб гражданам ЕС.

Мир
Турция
газ
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около 40 беспилотников попытались атаковать Курскую область за сутки
«Артема убивает дяденька»: мама друга избитого ребенка рассказала о драке
В Крыму задержали двух человек за подготовку теракта
Электросамокат загорелся в квартире на севере Москвы
В МЧС объяснили, почему опасно тушить вспыхнувший бытовой газ
Россия снизила трубопроводные поставки газа в Турцию
В Кремле оценили решение Молдавии покинуть СНГ
Москвичам пообещали тепло до плюс 15 градусов 16 апреля
Составлен список главных характерных симптомов ангины
В России посчитали ущерб от мошенников в сфере жилья
Развожаев назвал число сбитых в Севастополе беспилотников ВСУ
США пытаются снизить влияние России в одной из стран Африки
ВСУ стали быстро перебрасывать операторов БПЛА в Сумскую область
НАТО уличили в подготовке к войне с Россией на территории Финляндии
У актера из рекламы МММ резко ухудшилось зрение
Миллиардеру Сулейманову вынесли новое тяжкое обвинение
Приморец лишил убитую горем мать компенсации за смерть сына на СВО
Появились новые подробности дела об избиении школьника ложкой для обуви
«Можем стать следующими»: в Гренландии испугались нового заявления Трампа
Стало известно о дерзких многомиллионных хищениях в Бурятии
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.