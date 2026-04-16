Россия снизила трубопроводные поставки газа в Турцию

Россия в январе — феврале снизила на 27% трубопроводные поставки газа в Турцию, передает ТАСС. По данным журналистов, речь идет о сравнении с периодом прошлого года, что ясно на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в феврале Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,09 млрд куб. м газа. При этом в январе — феврале прокачка российского газа в Турцию достигла 3,8 млрд куб. м (-27%).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза сообщила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС — трансформация энергетического сектора в сторону зеленой и европейской энергии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны продолжают отказываться от российских энергоресурсов. Он прокомментировал позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возможность закупок российского газа, отметив, что такой подход наносит ущерб гражданам ЕС.