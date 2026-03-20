«Стреляет в ногу»: Песков объяснил последствия отказа Европы от топлива Песков: отказ ЕС от российского топлива вредит в первую очередь избирателям

Европейские страны по-прежнему отказываются от российских энергетических ресурсов, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей разрешение закупать российский газ. Песков уверен, что этим регион лишь «стреляет в ногу своим избирателям».

Европа продолжает стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей. Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут, это уже сейчас даже понятно, — отметил Песков.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.

Каллас также заявила, что решение Соединенных Штатов ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство. По ее мнению, такой шаг создает опасный прецедент. Она подчеркнула, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной для смещения фокуса международного сообщества от ситуации вокруг Украины.