Бельгия и Египет не выявили победителя в матче ЧМ по футболу

Бельгия и Египет не выявили победителя в матче ЧМ по футболу Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью со счетом 1:1 в матче ЧМ по футболу

Сборные Бельгии и Египта разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который прошел в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте египтяне открыли счет — отличился Эмам Ашур. Однако на 66-й минуте защитник сборной Египта Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный результат.

Обе команды выступают в группе G и набрали по одному очку. В этом же квартете позже сыграют Иран и Новая Зеландия. Во втором туре Бельгия 21 июня встретится с Ираном, а Египет в ночь на 22 июня сыграет с Новой Зеландией.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, разбитых на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды от каждой группы и восемь сборных, занявших третьи места. Действующий чемпион — Аргентина.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в социальных сетях после матча чемпионата мира против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам. Обе команды выступают в группе H и набрали по одному очку. Во втором туре испанцы 21 июня встретятся с саудовцами, а сборная Кабо-Верде в ночь на 22 июня сыграет с Уругваем.