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16 июня 2026 в 03:34

Сборная Уругвая не уступила Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу

Уругвай и Саудовская Аравия сыграли со счетом 1:1 на чемпионате мира по футболу

Чемпионат мира по футболу Чемпионат мира по футболу Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в матче Чемпионата мира — 2026 со счетом 1:1. Игра состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

Первый гол в матче забил саудовский футболист Абдулала Аль-Амри на 41-й минуте, а уругвайский игрок Максимилиано Араужо сравнял счет на 80-й минуте. До этого команды встречались на ЧМ только один раз, где в 2018 году победили уругвайцы со счетом 1:0.

Сейчас обе команды выступают в группе Н вместе с Испанией и Кабо-Верде. В дальнейшем Саудовская Аравия сыграет с Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня), а Уругвай встретится с Кабо-Верде (22 июня) и Испанией (27 июня). Турнир с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в социальных сетях после матча чемпионата мира против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам. Обе команды выступают в группе H и набрали по одному очку.

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