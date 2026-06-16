Отразивший семь ударов вратарь сборной Кабо-Верде приобрел 2 млн фанатов

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в социальных сетях после матча чемпионата мира против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам.

Обе команды выступают в группе H и набрали по одному очку. Также в этом квартете играют Уругвай и Саудовская Аравия, их матч пройдет в ночь на 16 июня. Во втором туре испанцы 21 июня встретятся с саудовцами, а сборная Кабо-Верде в ночь на 22 июня сыграет с Уругваем.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд, разбитых на 12 групп. В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды от каждой группы и восемь сборных, занявших третьи места.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, что каждой сборной на чемпионате мира — 2026 будет тяжело в матчах против национальной команды Японии. Он отметил, что, помимо дисциплины, азиатские футболисты прибавили в работе с мячом. По его словам, японцы выглядят очень дееспособно на данном этапе и могут преподнести сюрпризы на чемпионате. Не менее опасны в этом противостоянии футболисты из Нидерландов — у них определенно есть свои плюсы и минусы, обратил внимание эксперт.