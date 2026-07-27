Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых Попавшая в смертельную аварию сочинская семья возвращалась с отдыха

Семья с шестью детьми, которая попала в ДТП на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта в Сочи, возвращалась домой с отдыха, сообщил в МАКСе глава города Андрей Прошунин. В результате аварии погибли пять человек, включая троих детей.

Накануне наш город потрясла страшная трагедия. В вечернем ДТП в Центральном районе погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Сочинская семья возвращалась с отдыха, но одна ошибка на дороге обернулась непоправимой утратой. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина превысил допустимую скорость движения.