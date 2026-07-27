Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану

Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану Трамп признался в расхождениях с Нетаньяху по иранскому вопросу

С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху есть некоторые разногласия по иранскому вопросу, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета. При этом глава Белого дома отметил, что в целом, их позиции близки.

У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки, — сказал он.

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Ранее СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. По информации источника, одной из главных причин стало стремительное истощение запасов американских ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться посланиями через страны-посредники, несмотря на сохраняющиеся разногласия между сторонами. Эту роль в переговорах занимают Пакистан, Оман и Катар.