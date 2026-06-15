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15 июня 2026 в 15:28

Названа сборная, которая может преподнести сюрприз на ЧМ-2026

Экс-футболист Масалитин: каждой сборной будет тяжело в матчах против Японии

Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
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Каждой сборной на чемпионате мира-2026 будет тяжело в матчах против национальной команды Японии, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что помимо дисциплины, азиатские футболисты прибавили в работе с мячом.

С тех пор, как в Японии и Южной Корее прошел чемпионат мира, японцы выглядят очень боеспособно. Играют по своей схеме, терпят, много играют в обороне. Плюс к дисциплине они добавили хорошую работу с мячом. С Японией будет тяжело всем, не только Нидерландам. У голландцев есть свои плюсы, есть минусы. Мы привыкли, что атакующая линия преобладает над остальными, но в последнее время у них нет ярких талантов впереди. Отсюда и такой результат, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Нидерланды и Япония сыграли вничью 2:2.

Ранее Масалитин заявил, что главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ будет успокаивать молодых игроков. Он добавил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

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В. Байбаков
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