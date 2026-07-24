Стало известно, кто возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло является фаворитом на пост тренера национальной команды, информирует La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини считает его идеальным кандидатом на эту роль.

В федерации приняли решение о назначении Пирло после неудачных переговоров с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой. По данным источника, в ближайшее время должны быть согласованы все детали по назначению Пирло.

Ожидается, что контракт 47-летнего наставника будет рассчитан до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2030 году. Зарплата Пирло на этой должности не будет превышать €1,5 млн в год (134,1 млн рублей).

Ранее сборная Италии пропустила второй чемпионат мира подряд. В финальном раунде стыковых матчей «лазурная команда» под руководством Дженнаро Гаттузо уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти.

Также сообщалось, что немецкий футбольный союз утвердил в должности главного тренера национальной команды Юргена Клоппа. Контракт 59-летнего специалиста заключен до июля 2030 года.