Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 16:31

Стало известно, кто возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы

La Gazzetta dello Sport: Пирло станет новым главным тренером сборной Италии

Андреа Пирло Андреа Пирло Фото: Alexander Canillas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло является фаворитом на пост тренера национальной команды, информирует La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини считает его идеальным кандидатом на эту роль.

В федерации приняли решение о назначении Пирло после неудачных переговоров с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой. По данным источника, в ближайшее время должны быть согласованы все детали по назначению Пирло.

Ожидается, что контракт 47-летнего наставника будет рассчитан до следующего чемпионата мира, который пройдет в 2030 году. Зарплата Пирло на этой должности не будет превышать €1,5 млн в год (134,1 млн рублей).

Ранее сборная Италии пропустила второй чемпионат мира подряд. В финальном раунде стыковых матчей «лазурная команда» под руководством Дженнаро Гаттузо уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти.

Также сообщалось, что немецкий футбольный союз утвердил в должности главного тренера национальной команды Юргена Клоппа. Контракт 59-летнего специалиста заключен до июля 2030 года.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Хосеп Гвардиола
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
Российский детсад проверят после побега малышей
Набиуллина опровергла идею о передачи сигналов через ее одежду
«Трогал, пока я спала»: пассажирка поезда обвинила попутчика в приставании
Неизвестные устроили пожар у Вечного огня в Новосибирской области
Минюст включил в реестр иноагентов Либертарианскую партию России
Российский город потрясла смерть мальчика после падения с влсьмого этажа
Друг семьи был педофилом: врач посадила своего растлителя спустя годы
Инфекция в ВСУ и новый виток «бусификации»: новости СВО к вечеру 24 июля
Почему долговечность информационных конструкций имеет значение для города
В Воронежской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС
В РАН предположили, что за загадочная болезнь убивает солдат ВСУ
Ошибка в морге привела на похоронах в ужас жителей Алтайского края
Силовики обнаружили связи главкома ВСУ с Россией
МакSим госпитализировали после смерти отца: что известно, отношения в семье
Гастроэнтеролог перечислил продукты, полезные для печени
Автопогрузчик насмерть задавил работника коммунальной службы в Татарстане
Суд разбирается в правдивости истории о смытых в унитаз 4,5 млн рублей
«Буханка» несколько раз переехала бабушку в российском регионе
Онколог ответила, как часто нужно проходить профилактические осмотры
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.