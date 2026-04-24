«Что за чушь!» Почему Италия не поедет на ЧМ-2026 по футболу вместо Ирана

Специальный представитель президента США Паоло Замполли предложил ФИФА заменить Иран на Италию на чемпионате мира по футболу — 2026. Как на эту идею отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп, что сказали итальянские спортивные чиновники — в материале NEWS.ru.

Как Трамп отреагировал на идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Замполли предложил ФИФА заменить сборную Ирана на команду Италии на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Замполли пояснил, что четыре титула чемпиона мира дают право «Скуадре адзурре» участвовать в мундиале вместо иранцев.

Команда Дженнаро Гаттузо не пробилась на турнир по спортивному принципу. В стыковых матчах итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти. «Скуадра адзурра» в третий раз подряд пропустит чемпионат мира по футболу.

«Я об этом особо не думаю. Интересный вопрос. Знаете что, дайте мне немного над этим подумать», — так Трамп ответил на вопрос о возможной замене Ирана на мундиале.

Затем глава Белого дома обратился к госсекретарю Марко Рубио, который заявил, что США ничем не дали понять, что иранцам нельзя приезжать на турнир. Он отметил, что проблема заключается не в самих спортсменах, а в других членах делегации, которые могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Как Иран и Италия отреагировали на предложение спецпредставителя Трампа

Посольство Ирана в Италии раскритиковало идею заменить сборную страны на чемпионате мира. В дипмиссии заявили, что тем самым США демонстрируют «моральное банкротство» и страх из-за присутствия иранских футболистов на поле.

«Футбол принадлежит народу, а не политикам. Италия добилась величия на поле, а не благодаря политике. Попытка исключить Иран из чемпионата мира лишь показывает „моральное банкротство“ Соединенных Штатов, которые боятся присутствия 11 молодых иранцев даже на поле», — говорится в заявлении.

Президент Олимпийского комитета Италии (CONI) Лучано Буонфильо сказал, что футбольная сборная страны вряд ли сможет поехать на чемпионат мира в США вместо Ирана.

Футболисты сборной Италии Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Во-первых, я не думаю, что это возможно. Во-вторых, я был бы оскорблен. Нужно заслужить право участвовать в чемпионате мира», — сказал глава организации.

Аналогичного мнения придерживается министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Прежде всего, это невозможно. Во-вторых, это неуместно. На чемпионат мира нужно выходить на поле, а не через решения за пределами футбола», — заявил он.

Из-за военной операции США и Израиля против Ирана участие страны в мундиале оказалось под вопросом. Министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда не выступит на чемпионате мира из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что это решение было принято после гибели верховного руководителя страны Али Хаменеи.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, при которых мы могли бы участвовать в чемпионате мира. С учетом злонамеренных действий против Ирана нам навязали две войны, в результате которых тысячи наших граждан были убиты», — сказал Доньямали.

Однако позднее в Федерации футбола Ирана заявили, что сборная поедет на чемпионат мира. Тегеран попросил ФИФА перенести матчи команды из США в Мексику. Руководитель Федерации футбола республики Мехди Тадж отметил, что американская сторона не может гарантировать безопасность иранских игроков. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 11 апреля заявила, что матчи Ирана не планируют переносить из США. Команда попала в одну группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Футболисты сборной Ирана по футболу Фото: IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press

Могут ли США заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью разговоры о замене Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу — 2026. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эту идею продвигают какие-то злоумышленники.

«Не понимаю, откуда взялась эта тема. Почему надо менять? Иран разве заявил, что не поедет на чемпионат мира? Инициаторы этой темы — какие-то злоумышленники. Чуть ли не Трамп вписался в это дело. Чушь какая-то. Иран прошел по спортивному принципу. Они не отказывались от участия в чемпионате мира, а попросили дополнительные меры безопасности», — сказал Колосков.

США должны соблюдать спортивный принцип в вопросе участия Ирана в мундиале, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, замена иранской сборной на Италию станет неправильным и несправедливым решением. Парламентарий подчеркнула, что этот шаг будет противоречить той политике, которую пытаются проводить США.

«Это неправильно. Должен соблюдаться спортивный принцип. Иран не отказывался от поездки на чемпионат мира. Спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации. США всегда продвигали права человека, выступают за демократию, поэтому они не должны так поступать», — сказала Журова.

По информации BBC, ФИФА отклонила предложение заменить сборную Ирана на команду Италии на чемпионате мира по футболу.

