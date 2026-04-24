А судьи кто? «Спартак» помог «Краснодару» вернуться на первое место в РПЛ

23 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и продолжающим борьбу за чемпионство «Краснодаром». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Краснодар» сыграли в первом круге

В ноябрьском матче в Краснодаре «быки» победили со счетом 2:1. В первом тайме лучший бомбардир РПЛ колумбиец Джон Кордоба ассистировал Александру Черникову, а во втором отличился сам. Гол престижа на последней минуте основного времени забил спартаковец Ливай Гарсия. Встреча запомнилась чрезмерной грубостью: арбитр показал футболистов девять желтых карточек, а также две красных. Вторые предупреждения получили Кордоба и Дуглас Аугусто.

С каким счетом завершился матч «Спартак» — «Краснодар»

Несмотря на то что соперники хорошо знакомы друг с другом, некоторое время ушло на то, чтобы присмотреться. Первый момент возник у «Спартака» на 15-й минуте: лучший ассистент «Спартака» аргентинец Эсекьель Барко выдал классную разрезающую передачу на бразильца Маркиньоса, но тот не смог с острого угла переиграть вратаря «быков» Станислава Агкацева. Второй момент стал голевым. После передачи углового герой прошлого эпизода Агкацев не очень уверенно сыграл на выходе. Руслан Литвинов пробил с разворота, но попал не по воротам, а в люксембуржца Кристофера Мартинса, который, по сути, ничего не делая, подправил мяч в сетку.

В этом матче снова не обошлось без спорных судейских решений. 19 апреля «Краснодар» на своем поле еле-еле унес ноги от калининградской «Балтики» — 2:2. Обслуживавший тот матч Кирилл Левников не поставил пенальти в ворота «быков» за попадание мяча в предплечье уругвайскому защитнику Лукасу Оласе. Во встрече против «Спартака» Артем Чистяков указал на «точку» за аналогичное касание руки Наиля Умярова, который к тому же находился в контакте с Кордобой. Лучший распасовщик и один из лучших бомбардиров РПЛ Эдуард Сперцян одиннадцатиметровый удар реализовал — 1:1.

После перерыва «Спартак» продолжил атаковать. Уже на 47-й минуте бдительность Агкацева ударом из-за штрафной проверил Маркиньос — вратарь «быков» отразил удар. На 75-й минуте после подачи с углового с близкого расстояния бил ганский защитник красно-белых Александр Джику, но попал в игрока соперника. А дальше случилась классическая ситуация для «Спартака» последних лет. За 80 минут «Краснодару» не удалось создать ни одного серьезного момента, кроме спорного пенальти, однако концовку в атаке проводили именно они.

На 83-й Александр Черников получил свободное пространство и пробил под перекладину — с ударом справился Александр Максименко. Через минуту красиво развернулся в штрафной Никита Кривцов, но его попытка была заблокирована. В той же атаке уругваец Джованни Гонсалес подачей нашел голову бразильского защитника Жубала, который, как и в концовке матча с «Балтикой», забил решающий мяч. Правда, тогда это принесло «Краснодару» всего лишь ничью, а в московской игре — победу.

Благодаря этой виктории команда Мурада Мусаева вернула себе первую строчку в турнирной таблице всего лишь спустя тур. «Спартак» теперь отстает от третьего места не на три, а на четыре очка. Также красно-белых обогнала «Балтика», которая увезла ничью из Грозного. До конца чемпионата осталось четыре тура, и шансы «Краснодара» на успешную защиту титула можно оценить как хорошие: помимо встречи с «Динамо», у команды остались встречи с «Акроном», махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом».

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда отлично провела первый тайм. Он отметил, что после перерыва соперники играли на равных, но красно-белым не повезло.

«У нас было больше хороших моментов, но футбол заключается в забитии голов. „Краснодар“ свои моменты реализовал, а мы нет», — сказал Карседо.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда сумела найти свой момент. Он отметил важность этой победы, но отказался называть эту игру чемпионской.

«Победа важнейшая, но пока не могу назвать эту победу чемпионской. У нас много кадровых сложностей», — сказал Мусаев.

