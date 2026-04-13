«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ

12 апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась очная встреча двух главных претендентов на чемпионство — «Зенит» принимал «Краснодар». Как завершился матч, каковы расклады перед заключительными турами, кто станет чемпионом страны — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Краснодар» сыграли в РПЛ

В воскресенье «Зенит» и «Краснодар» не смогли определить победителя. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 1:1. На гол бразильца Вендела в середине первого тайма краснодарцы ответили точным ударом уругвайца Лукаса Оласы во второй половине.

На 71-й минуте в составе «Зенита» на поле вышел 20-летний Педро и уже на 78-й получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве. Он был наказан после столкновения с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Изначально судья встречи Сергей Карасев не наказал бразильца, однако сделал это после просмотра VAR (система видеопомощи арбитрам). Имея на одного футболиста больше, «Краснодар» создал несколько опасных моментов, но счет на табло остался прежним.

В матче первого круга сильнее были петербуржцы. В девятом туре «Зенит» дважды забил во втором тайме и увез из Краснодара победу со счетом 2:0.

Кевин Ленини («Краснодар») и Вендел («Зенит») в матче 24-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Было ли удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддержал решение Карасева удалить Педро. Он удивился, почему судья не сумел в эпизоде разобраться без видеопомощи. Наставник «Зенита» Сергей Семак посчитал, что своим решением судья испортил встречу.

«На мой взгляд, красной карточки не было. Судейская трактовка испортила игру. Педро убирал ноги. Непонятно, откуда можно было высосать эту красную карточку. Если бы не удаление, мы бы увидели еще 25 минут хорошего футбола», — сказал Семак.

Бывший арбитр и руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров выразил мнение, что Карасев ошибся и должен был дать Педро желтую карточку. По его мнению, этот эпизод не соответствует критериям удаления — в контакте нет чрезмерной силы, агрессивного продавливания или акцентированного движения. На следующий день после матча «Зенит» принял решение обжаловать удаление Педро в Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) Российского футбольного союза.

Педро не должен был получать красную карточку за фол против Эдуарда Сперцяна в матче против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. По его словам, этот фол не тянул на строгое наказание.

«Я не понял, почему Педро получил красную карточку. Что там было? Зачем он дал красную карточку? Не за что было давать», — сказал Пономарев.

Кевин Ленини («Краснодар»), Вильмар Барриос («Зенит»), главный судья Сергей Карасев и Дуглас Аугусто («Краснодар») в матче 24-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Карасев не разобрался в эпизоде с удалением футболиста «Зенита» Педро в матче против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-игрок сине-бело-голубых Алексей Игонин.

«По моему мнению, очевидно, что судья не разобрался в моменте. Да и нам показывали в основном концовку эпизода, а не весь, где было четко ясно, что Педро принимает мяч, проскакивает мимо соперника, который уже не мог завладеть мячом. И он, просто нарушая правила, нанес удар Педро ногой. Почему-то мы рассматриваем, куда он попал ногой, как это получилось, но не смотрим за эпизодом. В этой ситуации Сперцян никаким образом не мог завладеть мячом, а просто играл в Педро», — сказал Игонин.

С кем «Краснодар» и «Зенит» сыграют до конца сезона

Команды сыграли по 24 тура, по конца сезона осталось шесть. «Краснодар» набрал 53 очка и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице, «Зенит» — второй с 52 баллами. В заключительных играх сезона «Краснодар» сыграет против «Балтики», «Спартака», махачкалинского «Динамо», «Акрона», московского «Динамо» и Оренбурга. «Зениту» предстоят игры с махачкалинским «Динамо», «Локомотивом», «Ахматом», ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

Исходя из календаря, претенденты на чемпионство дважды встретятся с командами, которые борются за третье место. Речь идет о «Локомотиве», «Балтике», ЦСКА и «Спартаке».

Александр Сильянов («Локомотив») и Мехди Мубарик («Динамо» Мх) в матче 24-го тура РПЛ в Москве

Кто станет чемпионом России

Если «Зенит» проведет оставшиеся матчи как с «Краснодаром», то у команды будут неплохие шансы на чемпионство, считает Игонин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что против «быков» коллектив Семака провел хорошую встречу.

«Мы видели и откровенно провальные матчи. Важно было посмотреть, как „Зенит“ будет играть с „Краснодаром“. Хочется надеяться, что это был первый шаг и концовка будет хорошей», — сказал Игонин.

«Краснодар» сможет удержаться на первом месте до конца чемпионата России после ничьей с «Зенитом», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. Он отметил двух лидеров команды Мурада Мусаева — Сперцяна и Джона Кордобу.

«„Краснодар“ вытянет. „Зенит“ больше действует наудачу, мало идей в атаке, в отличие от „Краснодара“. Сперцян и Кордоба заводят коллектив. Все движение вперед, они мало играют назад и поперек. На них приятно смотреть», — сказал Пономарев.

