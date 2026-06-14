В РККДМР озвучили, как скоро решится вопрос с «Силой Сибири — 2» Титов: вопрос с «Силой Сибири — 2» состоит не в цене и скоро будет решен

Задержка с подписанием соглашения по газопроводу «Сила Сибири — 2» связана не с ценовыми спорами, а с техническими и логистическими вопросами, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в беседе с ТАСС. По его словам, проблема будет урегулирована в ближайшее время.

Пресса много писала о «Силе Сибири — 2», которая до сих пор не подписана. Но я могу вам сказать, хотя я не занимаюсь этим вопросом, но то, что я знаю как сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы: вопрос стоит в технических проблемах, — отметил Титов.

Он подчеркнул, что проблема заключается в выборе правильного маршрута для газопровода. По его словам, это рабочий момент, который урегулируют в ближайшее время, однако стороны никуда не торопятся.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание, что прогресс по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» уже достигнут. По его словам, Россия пока не подошла к финализации соглашения с Китаем, но конкретный результат будет виден уже в ближайшее время. Стороны уверены в успешном завершении взаимовыгодного проекта и не форсируют события.