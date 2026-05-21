В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»

21 мая 2026 в 13:42

Песков: Россия достигла прогресса по строительству «Силы Сибири — 2»

Достигнут прогресс по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, РФ еще не подошла к финализации соглашения с КНР, но конкретный результат будет в ближайшее время.

Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири — 2» <...> Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Москвой на основе взаимной выгоды. Так он ответил на вопрос о процессе строительства «Силы Сибири — 2». Китайский дипломат также указал, что страны тесно взаимодействуют в различных областях.

Известно, что газопровод должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китайскую Народную Республику, его максимальная мощность составит 50 млрд кубических метров в год. Россия в декабре 2023 года сообщала об окончательном согласовании условий его строительства «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

