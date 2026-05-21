Пьяная ссора между сожителями обернулась поножовщиной В Севастополе женщина ранила сожителя ножом во время ссоры

В Севастополе полицейские задержали женщину, ранившую своего гражданского супруга кухонным ножом, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России. Инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя и конфликта между ранее судимым мужчиной и его сожительницей.

Во время словесной перепалки мужчина, который и прежде поднимал руку на свою даму, снова проявил агрессию и замахнулся на нее. Однако в этот раз женщина дала обидчику жесткий отпор и ранила его ножом, который как раз держала в руке, — рассказали правоохранители.

После произошедшего женщина самостоятельно вызвала скорую помощь. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Туве суд приговорил подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника. Трагедия произошла на новогодней елке. Учащийся Ак-Довуракского горного техникума смертельно ранил ножом юношу в ходе конфликта на территории учреждения.