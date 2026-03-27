Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе В Туве учащемуся техникума дали шесть лет колонии за убийство на новогодней елке

Суд в Туве приговорил подростка к шести годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника на новогодней елке, заявили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Учащийся Ак-Довуракского горного техникума смертельно ранил ножом юношу в ходе конфликта на территории школы.

Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьей 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

Ранее подростка, обвиняемого в убийстве сверстника около станции Кондакопшино в петербургском Пушкине, отправили в СИЗО. Также суд арестовал школьницу, подозреваемую в подстрекательстве к убийству своего бывшего возлюбленного. По версии следствия, Вероника нашла нож для Владимира, который расправился с 17-летним юношей и расчленил труп.

В Архангельской области до это подросток зарезал спящую мать. От полученных ножевых ранений она скончалась. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.