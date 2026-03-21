Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого

Школьницу, подозреваемую в подстрекательстве к убийству своего бывшего возлюбленного, арестовали в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, Вероника нашла нож для Владимира, который расправился с 17-летним юношей.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4,5 ст. 33 — ч.1 ст.105 УК РФ, — сказано в сообщении.

Следствие также отмечает, что Вероника позвонила экс-бойфренду и предложила встречу, а когда Владимир убил его, уговорила вернуться на место преступления, расчленить тело и закопать в земле.

Следователь просил отправить обвиняемую под стражу, ссылаясь в том числе на слова свидетеля, который боится за свою жизнь и здоровье. Прокурор эту позицию поддержал.

Сама Вероника выступила против ареста. Она сказала, что убитый парень «вел себя отрицательно», а ей сейчас важно закончить школу и сдать ЕГЭ. Отец поддержал ее и попросил суд ограничиться домашним арестом — дочери сначала нужно получить аттестат, а дальше уже разбираться с ситуацией.

Тело 17-летнего юноши нашли в лесополосе спустя три дня после исчезновения с ножевых ранениями. Оба подростка боролись за внимание Вероники. Близкие жертвы отрицают версию конфликта на почве любовного треугольника.