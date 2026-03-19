Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши

Близкие 17-летнего подростка, найденного мертвым в лесополосе в Ленобласти, отрицают версию о конфликте на почве любовного треугольника, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». С их слов, молодой человек уже около года состоял в стабильных отношениях со своей ровесницей, и в их паре не наблюдалось никаких проблем.

Погибший вел закрытый образ жизни, был малообщительным и почти все свободное время посвящал своей девушке. В день своего исчезновения юноша отправился на тренировку в спортзал, заранее договорившись о встрече с возлюбленной на следующие сутки.

Ранее СК показал место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине, который пропал несколько дней назад и был обнаружен с ножевыми ранениями. На кадрах из лесополосы у железнодорожной станции Кондакопшино. Следователи продолжают работу на месте преступления.

В убийстве юноши подозревают 16-летнего знакомого, они оба боролись за внимание одной девушки. По версии следствия, между ними могла возникнуть драка, кончившаяся поножовщиной и убийством.