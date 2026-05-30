Подростка втянули в подготовку теракта в российском регионе

В Краснодарском крае предъявлено обвинение подростку и его 18-летнему знакомому по делу о подготовке теракта в Туапсе, сообщили в СКР. Старший из фигурантов через мессенджер связался с участником запрещенной в РФ террористической организации, который предложил за вознаграждение изготовить самодельное взрывное устройство.
В рамках расследования уголовного дела <…> двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.
По версии следствия, молодые люди по указанию куратора собрали и передали информацию об объекте, включая данные о системе охраны и расположении камер наблюдения. После одобрения цели один из обвиняемых получил часть обещанного вознаграждения в криптовалюте, а затем 18-летний фигурант изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил необходимые компоненты.
Осуществить задуманное обвиняемые не успели, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В СК сообщили, что оба фигуранта признали вину и по решению суда были заключены под стражу.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Ставрополье. В суде установлено, что в январе 2025 года подсудимый, являясь сторонником радикальных взглядов и действуя по заданию участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки.