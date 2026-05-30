Снег обрушился сразу на четыре российских региона Снегопад прошел в Хабаровском и Камчатском краях

Снегопад затронул сразу четыре региона: Хабаровский, Камчатский, Забайкальский края и Республику Саха (Якутия), передает РИА Новости. Местные жители сообщают о продолжающихся осадках.

Снег покрыл детские площадки и машины, а также завалил теплицы в частном секторе, говорится в материале. В Хабаровском крае сугробы появились на улицах Солнечного района. Снегопад также отмечался в Ванинском районе. В связи с этим водителей просят быть предельно осторожными на трассе Лидога — Ванино.

Тем временем синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупредил жителей и гостей Москвы о дождях и грозах 31 мая. Температура воздуха в последний день лета будет колебаться от +15 до +17 °С, а ночью ожидается от +6 до +8 °С. Специалист добавил, что скорость порывов ветра достигнет 6–11 м/с.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что самым дождливым днем недели в московском регионе будет воскресенье, 31 мая. Однако, по ее словам, объем осадков будет несущественным — до 7 мм за сутки.