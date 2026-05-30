Названо число потушенных за сутки лесных пожаров в России

Лесопожарные службы России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. В ведомстве указали, что огонь охватил более 1,2 тысячи гектаров.

К полуночи на территории Российской Федерации находилось 22 действующих лесных пожара, площадь которых достигала 21 541 гектар и которые активно тушили. Авиалесоохрана уточнила, что наибольшее возгорание зафиксировано в Хабаровском крае, где разгорелись 10 пожаров на площади 20 714 гектаров.

До этого в Приморье по вине сварщика произошел крупный ландшафтный пожар. В пригороде Владивостока выгорело около 1,5 тыс. квадратных метров сухой растительности. Дым накрыл трассу «Уссури», из-за чего видимость на дороге серьезно ухудшилась.

Ранее стало известно, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) три дня подряд вела борьбу с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания за это время увеличилась до 1200 гектаров из-за засухи и порывов ветра в Киевской области. К ликвидации огня были привлечены 326 спасателей.