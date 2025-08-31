В России за сутки потушили 16 лесных пожаров

В России за сутки потушили 16 лесных пожаров Лесопожарные службы РФ ликвидировали 16 природных пожаров площадью 384 гектара

В российских регионах 16 природных пожаров были ликвидированы лесопожарными службами, сообщили в авиалесоохране. Огонь охватил площадь в 384 гектара.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <…> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 384 гектара, — говорится в сообщении.

Лесные пожары были потушены в следующих регионах: Крым, Бурятия, Луганская Народная Республика, Краснодарский край, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Херсонская область, Волгоградская область, Саратовская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ЮГРА), Ямало-Ненецкий автономный округ.

К концу субботы, по данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на территории России оставалось 15 лесных пожаров. Общая площадь составила более 5,2 тысячи гектаров.

В Республике Саха (Якутия) сложилась наиболее тревожная ситуация: там зарегистрировано семь пожаров, охвативших площадь в 5159 гектаров.

Ранее в Краснодарском крае ликвидировали лесной пожар в Красной щели. Возгорание площадью около 12 гектаров было потушено вечером 30 августа за несколько часов.