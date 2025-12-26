Ракету «Союз» успешно запустили с Плесецка

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что запущенный космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время, его приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.

После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил обеспечил своевременный отрыв и полет ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. На борту носителя находился космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства. Все предстартовые операции и сам запуск прошли без технических сбоев под контролем наземных средств автоматизированного управления. Это очередной плановый запуск в рамках программы по укреплению орбитальной группировки России.

До этого выяснилось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.