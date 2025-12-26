Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 02:06

Ракету «Союз» успешно запустили с Плесецка

МО РФ: пуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с Плесецка прошел успешно

«Союз-2.1а» «Союз-2.1а» Фото: Roscosmos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что запущенный космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время, его приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.

После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил обеспечил своевременный отрыв и полет ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. На борту носителя находился космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства. Все предстартовые операции и сам запуск прошли без технических сбоев под контролем наземных средств автоматизированного управления. Это очередной плановый запуск в рамках программы по укреплению орбитальной группировки России.

До этого выяснилось, что специалисты Роскосмоса с успехом завершили огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5». В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ, который работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн.

ракеты
плесецк
Союз-2.1а
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По подонкам»: Трамп заявил, что США ударили по боевикам ИГ в Нигерии
Россия помогла ЦАР уничтожить базы боевиков, пытавшихся сорвать выборы
Мошенники стали обманывать россиян «премиум»-елками
В Грузии рассказали об интересах Евросоюза
Под Иркутском появятся трезвые села
Тутберидзе рассказала о подготовке Петросян к Олимпиаде
Гороскоп 26 декабря: кому не стоит рисковать, кто займется уютом в доме?
ВСУ атаковали российский регион
Ракету «Союз» успешно запустили с Плесецка
Селен: зачем человеку, чем опасен дефицит, в какой еде больше всего
Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах
Киевскую область потрясли взрывы
«Учить русский»: В Британии дали совет студентке с Украины
Фаза Луны сегодня, 26 декабря: прячемся от начальства, ищем ошибки
Очевидцы сообщили о десятках взрывах над Волгоградом
Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины
Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon
Швейцарский миллиардер озвучил неудобную для Запада правду о России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 декабря 2025 года
Раскрыто состояние Долиной после решения суда
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.