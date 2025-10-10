Успешно завершены важнейшие наземные испытания для новой российской ракеты, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Специалисты госкорпорации провели огневые тесты первой ступени перспективного носителя «Союз-5».

В ходе испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности был задействован мощнейший кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ. Он работал в течение запланированных 160 секунд, развивая тягу в 800 тонн. Инженеры подтвердили корректное взаимодействие всех бортовых систем ступени. Примечательно, что эта же ступень в будущем станет основой для первой ступени новой ракеты сверхтяжелого класса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи. Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. В свою очередь главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев отметил, что российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой Starlink для решения национальных задач.

До этого Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.