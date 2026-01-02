«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше

«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше

Стало известно, кто мог помочь ВСУ ударить по кафе в Херсонской области, раскрыта важная деталь в атаке на резиденцию Владимира Путина, основатель дуэта Modern Talking Дитер Болен раскритиковал политику Германии в отношении России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто помог ВСУ устроить теракт в Хорлах?

ВСУ могли получить информацию об идущем в херсонском кафе празднике от завербованных, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, мирным жителям нужно помнить о том, что в стране идут боевые действия, и проявлять осторожность и осмотрительность.

«Предположу, что ВСУ получили информацию от „ждунов“, завербованных сволочей, которые наводят. Могли сообщить украинцам, что в этом кафе собираются люди. Надо соблюдать меры безопасности везде. Нужно быть сейчас крайне осторожными. Идут боевые действия», — заявил Дандыкин.

Три украинских беспилотника ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, один из БПЛА был оснащен зажигательной смесью, пожар на площади 500 «квадратов» удалось ликвидировать лишь под утро. Удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов, добавил глава региона.

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. <...> Многие сгорели заживо», — отметил губернатор.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Сначала сообщалось о 24 погибших. Затем в Следственном комитете РФ заявили, что жертвами украинского теракта стали 27 человек, среди них — двое детей. Позднее в Министерстве здравоохранения Крыма рассказали, что в больнице скончался еще один человек, таким образом число погибших в Хорлах выросло до 28. На данный момент следователям удалось установить личности 13 погибших. Идентификация тел жертв теракта продолжается.

Жителям Хорлов, пострадавшим в результате атаки со стороны ВСУ, выплатят от 250 до 750 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, размер компенсации будет зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Сальдо предположил, что непосредственным исполнителем теракта в Хорлах могло стать подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра». По его словам, военнослужащие этого отряда были переброшены командованием с других направлений.

«По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики „Птах Мадьяра“. <...> Именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — сказал губернатор.

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим. Сальдо подчеркнул, что весь регион скорбит вместе с семьями умерших.

США предоставили доказательства атаки на резиденцию Путина

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что навигационные системы украинских беспилотников, атаковавших резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сохранились и технически исправны. Об этом он уведомил американскую сторону во время передачи расшифровки данных.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы. Они являются технически исправными», — подчеркнул адмирал.

По его словам, расшифровка подтвердила, что целью атаки действительно был комплекс зданий резиденции российского лидера. Костюков также выразил надежду, что передача материалов Вашингтону «снимет все вопросы» и поспособствует установлению истины.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Украину ожидает суровое возмездие за нападение на резиденцию президента России. Эксперт считает, что Киев предпринял отчаянный шаг, чтобы отвлечь внимание от катастрофических неудач ВСУ на линии фронта, однако это создает лишь дополнительные угрозы для украинского руководства.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в свою очередь предположил, что президент Украины Владимир Зеленский атаковал государственную резиденцию Путина из-за страха. По его словам, политик боится проиграть, а также опасается уголовной ответственности за свои действия.

«На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью», — убежден Медведчук.

Он напомнил, что резиденцию Путина и зону боевых действий разделяет более тысячи километров. В связи с этим, считает Медведчук, атака не могла быть случайной.

Дитер Болен Фото: IMAGO/Christoph Hardt/imago-images.de/Global Look Press

Основатель Modern Talking разнес Германию за экономический идиотизм

Основатель и участник немецкого дуэта Modern Talking Дитер Болен резко осудил современный внешнеполитический курс Германии в отношении России и отказ от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что власти ФРГ продолжают закупку российских энергоносителей, но делают это окольными путями и по завышенной стоимости, что представляет собой экономический идиотизм.

«Это идиотизм и полное отсутствие экономического мышления у немецких политиков», — отметил артист.

По его словам, Германия отказывается говорить с Путиным, но при этом поддерживает контакты с рядом других «проблемных» мировых лидеров. Вместе с этим музыкант выразил уверенность в том, что Украина не способна победить в противостоянии с РФ.

В то же время стало известно, что подавляющее большинство немецких компаний не планируют сворачивать свою деятельность в России, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного германо-российской внешнеторговой палатой. Как заявил председатель ее правления Маттиас Шепп, лишь 4% опрошенных предприятий намерены покинуть российский рынок.

Основной причиной остается опасность крупных финансовых потерь при выводе активов, которые, по оценкам палаты, превышают €100 млрд (9,2 трлн рублей). Шепп отметил, что немецкие активы в РФ даже продолжают расти из-за законодательных ограничений на вывод капитала.

Читайте также:

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Удар по Белгороду, десятки тысяч без света: как ВСУ атакуют РФ 2 января

Снежная метель и дубак до -28? Погода в Москве в середине недели: что ждать

Голова в серванте, кастрация судьи, душитель-балалаечник: ужасы 2025 года

«Слышим, дом рухнул»: 39 человек погибли в канун Нового года