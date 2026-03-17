17 марта 2026 в 15:48

«Толку никакого»: экс-депутат Рады о перспективах существования НАТО

Экс-депутат Рады Олейник: НАТО находится в состоянии распада из-за войны в Иране

Североатлантический альянс находится в состоянии распада из-за войны США в Иране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, инцидент в Ормузском проливе показал, что европейские партнеры Вашингтона не готовы участвовать в военных операциях главы Белого дома Дональда Трампа.

Дональд Трамп, по сути, получил отказ НАТО в помощи по разблокировке Ормузского пролива, хотя был уверен, что перекрытия не будет. Он понял, что не способен решить эту задачу собственными силами. Это бьет по ценам на топливо. В США они выросли в два раза. Теперь ему чего ожидать? Соединенные Штаты — главный спонсор НАТО, а от этого блока для Вашингтона толку нет никакого. Я думаю, что мы наблюдаем стадию полураспада этой организации, — пояснил Олейник.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что страна не направит войска в Иран, так как конфликт на Ближнем Востоке не касается непосредственно безопасности европейского государства. По его словам, у Варшавы есть другие задания в рамках Североатлантического альянса.

НАТО
США
Иран
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Софья Якимова
Москва

Общество

Общество

