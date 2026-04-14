14 апреля 2026 в 10:08

Почти 400 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Из Ирана эвакуировали 374 гражданина России через Азербайджан

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Число граждан России, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, достигло 374, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе страны. Эвакуация продолжается через пункт пропуска «Астара».

Процесс эвакуации граждан из Ирана продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск — ред.) утра 14 апреля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 374 гражданина России. В общей сложности эвакуировано 3505 человек, — заявили в погранслужбе.

Ранее из Ирана эвакуировали 200 человек, включая граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Спецрейс из Еревана в Москву вылетел 6 апреля.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планируемой новой волне эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что приоритетом остается жизнь и здоровье людей. На станции в тот момент находилось около 128 российских работников.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения, и призвал к дипломатии, напомнив о российской инициативе по безопасности в Персидском заливе.

Мир
Россия
Иран
Азербайджан
В Москве задержали косметолога, на приеме у которой умерла пациентка
Раскрыты детали нападения на школу в Турции
Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

