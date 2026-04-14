Почти 400 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан Из Ирана эвакуировали 374 гражданина России через Азербайджан

Число граждан России, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, достигло 374, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе страны. Эвакуация продолжается через пункт пропуска «Астара».

Процесс эвакуации граждан из Ирана продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». С 28 февраля до 10.00 (09.00 мск — ред.) утра 14 апреля через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 374 гражданина России. В общей сложности эвакуировано 3505 человек, — заявили в погранслужбе.

Ранее из Ирана эвакуировали 200 человек, включая граждан России, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Спецрейс из Еревана в Москву вылетел 6 апреля.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планируемой новой волне эвакуации сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что приоритетом остается жизнь и здоровье людей. На станции в тот момент находилось около 128 российских работников.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения, и призвал к дипломатии, напомнив о российской инициативе по безопасности в Персидском заливе.