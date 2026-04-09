В Росатоме сообщили о второй волне эвакуации из Ирана

Иран
Проведение новой волны эвакуации сотрудников госкорпорации «Росатом» с территории Ирана запланировано на следующую неделю, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. По его словам, сейчас на АЭС «Бушер» остаются около 128 российских работников, передает РИА Новости.

Приоритет — это жизнь и здоровье людей. И пока у нас намечена очередная волна эвакуации, — сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер». Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что важно не допустить боевых действий на территории действующего реактора.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

Сыгравший в «Жестяном барабане» актер Адорф скончался в возрасте 95 лет
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
