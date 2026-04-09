В Росатоме сообщили о второй волне эвакуации из Ирана

Проведение новой волны эвакуации сотрудников госкорпорации «Росатом» с территории Ирана запланировано на следующую неделю, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев. По его словам, сейчас на АЭС «Бушер» остаются около 128 российских работников, передает РИА Новости.

Приоритет — это жизнь и здоровье людей. И пока у нас намечена очередная волна эвакуации, — сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер». Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что важно не допустить боевых действий на территории действующего реактора.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.