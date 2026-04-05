Стало известно, на что готовы пойти сотрудники Росатома ради АЭС «Бушер»

Лихачев: сотрудники Росатома готовы остаться работать на АЭС «Бушер»

Часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, важно не допустить агрессивных действий на территории действующего реактора АЭС.

У нас есть ряд добровольцев, которые готовы остаться, продолжить нести службу непосредственно в зоне боевых действий, — сообщил он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

До этого Росатом начал основную волну эвакуации сотрудников с территории АЭС «Бушер» в Иране. По словам Лихачева, автобусами в сторону ирано-армянской границы вывезут 198 человек. Также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара вблизи АЭС «Бушер» призвал стороны к максимальной военной сдержанности, чтобы не допустить риска ядерной аварии.