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12 июня 2026 в 00:03

Медведев высказался после удара ВСУ по музею-панораме в Севастополе

Медведев исключил симметричный ответ на удар ВСУ по музею «Оборона Севастополя»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия не будет отвечать симметрично на удар ВСУ по музею «Оборона Севастополя», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он исключил зеркальный ответ, заявив, что есть другие цели.

Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди, — сказал Медведев на заседании партии «Единая Россия».

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что на территории Украины существуют другие цели, о которых, по его мнению, Вооруженные силы не должны забывать. А по поводу восстановления разрушенной ударом дрона панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», то деньги найдены, заявил Медведев. Политик добавил, что Россия не первый раз сталкивается с подобными вызовами.

Ранее музей обороны Севастополя представил на выставке, которая открывается 11 июня, два фрагмента панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Эти части полотна удалось спасти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 10 июня.

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