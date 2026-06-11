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11 июня 2026 в 14:21

Уцелевшие фрагменты панорамы обороны Севастополя начали экспонировать

Музей обороны Севастополя представил на выставке два маленьких кусочка полотна

Музей обороны Севастополя Музей обороны Севастополя Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Музей обороны Севастополя представил на выставке, которая открывается 11 июня, два фрагмента панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», сообщил ТАСС директор учреждения Михаил Смородкин. Эти части полотна удалось спасти после пожара, возникшего в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 9 на 10 июня.

Сегодня мы представим два незначительных фрагмента <…> маленькие куски обожженного полотна. Мы просто большие фрагменты не имеем возможности принести сюда. Я сам лично выбрал два фрагмента, которые по размеру за ночь, мы успеем смонтировать, — сообщил директор.

Ранее специалисты приступили к изучению фрагментов панорамы «Оборона Севастополя», которые удалось сохранить после пожара. По словам Смородкина, ведутся замеры и составляется описание экспонатов, чтобы максимально восстановить все то, что уцелело.

До этого директор музей рассказал, что из охваченного огнем здания достали 10 фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя. Он добавил, что размер каждого — примерно пять на три метра.

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