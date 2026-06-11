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11 июня 2026 в 13:59

Директор музея рассказал, что стало с полотном панорамы обороны Севастополя

Десять фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя удалось спасти при пожаре

Ночью 10 июня БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Ночью 10 июня БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Десять фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя удалось спасти при пожаре, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, сейчас части картины находятся в безопасном месте. Он добавил, что размер каждого — примерно пять на три метра. Сами фрагменты вырывались из пламени хаотично, их доставали из огня и воды, передает ТАСС.

Сейчас там [внутри] работает группа наших специалистов из музея <…> Вчера во время пожара мы вынесли 10 больших фрагментов полотна. Сейчас они располагаются в безопасном месте. Это примерно 10 кусков 5 на 3 [метров]. Они рвались хаотично, доставались из огня и воды, — рассказал Смородкин.

Ранее Смородкин сообщал, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» тушили более 29 часов. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.

Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.

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