Директор музея рассказал, что стало с полотном панорамы обороны Севастополя

Десять фрагментов полотна панорамы обороны Севастополя удалось спасти при пожаре, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, сейчас части картины находятся в безопасном месте. Он добавил, что размер каждого — примерно пять на три метра. Сами фрагменты вырывались из пламени хаотично, их доставали из огня и воды, передает ТАСС.
Сейчас там [внутри] работает группа наших специалистов из музея <…> Вчера во время пожара мы вынесли 10 больших фрагментов полотна. Сейчас они располагаются в безопасном месте. Это примерно 10 кусков 5 на 3 [метров]. Они рвались хаотично, доставались из огня и воды, — рассказал Смородкин.
Ранее Смородкин сообщал, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» тушили более 29 часов. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.
Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.