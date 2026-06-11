В Севастополе рассказали, как долго тушили пожар в здании панорамы

В Севастополе рассказали, как долго тушили пожар в здании панорамы Тушение пожара в здании панорамы «Оборона Севастополя» заняло 29 часов

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» тушили более 29 часов, рассказал в канале на платформе МАКС директор музея Михаил Смородкин. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.

Благодаря работе сотрудников МЧС удалось полностью ликвидировать пожар к 08:00 и исключить риск повторного возгорания. Сейчас первоочередной задачей становится оценка состояния здания и музейных предметов после 29-часового пожара, — отметил Смородкин.

Ранее сообщалось, что из здания музея после пожара эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна. Вопрос о дальнейшей реставрации экспонатов будет рассматриваться после оценки их состояния профильными специалистами.

До этого помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме в Севастополе обыкновенным фашизмом. Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.