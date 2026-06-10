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10 июня 2026 в 19:20

«Обыкновенный фашизм»: Мединский об ударе ВСУ в Севастополе

Мединский назвал обыкновенным фашизмом удар ВСУ по музею-панораме в Севастополе

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Удар Вооруженных сил Украины по музею-панораме в Севастополе стал «обыкновенным фашизмом», заявил помощник президента России Владимир Мединский в беседе с ИС «Вести». Он напомнил, что в 1942 году здание аналогичным образом бомбили фашисты.

Мне кажется, что самое верное сравнение будет с тем, как в 42-м целевым образом бомбили здание панорамы фашисты. Ничего не меняется. Обыкновенный фашизм, — подчеркнул Мединский.

В ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского беспилотника загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». О жертвах и пострадавших не сообщалось. Здание оказалось уничтожено практически полностью.

Ранее Мединский заявил, что люди, отдавшие приказ об атаке дронов на музей панорамы «Оборона Севастополя», нуждаются в лечении. Он также осудил действия противника и назвал их варварской атакой.

До этого помощник президента России сообщил, что Киев не вложил ни копейки в музеи «Оборона Севастополя» и «Херсонес». По его словам, культурные учреждения буквально выживали за счет «подножного корма и продажи пирожков».

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