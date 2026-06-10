Мединский рекомендовал виновникам атаки на музей в Севастополе лечиться

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что люди, отдавшие приказ об атаке дронов на музей панорамы «Оборона Севастополя», нуждаются в лечении. Чиновник осудил действия противника и сравнил варварскую атаку с разрушительными ударами фашистов, которым город подвергся в 1942 году, передает ИС «Вести».

Люди, которые отдают подобные приказы, — это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить, — констатировал Мединский.

Он подчеркнул, что подобные попытки запугать граждан или сломать веру севастопольцев абсолютно бессмысленны и обречены на провал. По мнению политика, организаторы этого преступления не осознают масштаб последствий, к которым приведут их действия. В завершение он добавил, что история всегда жестоко наказывает тех, кто плохо усваивает ее прошлые уроки.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша. Огонь повредил полотно панорамы, от него ничего не осталось.