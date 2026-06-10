Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 16:09

«Ничего не осталось»: Развожаев раскрыл, можно ли восстановить панораму

Развожаев: полотно панорамы в Севастополе оцифровано и будет восстановлено

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было оцифровано, благодаря этому его можно восстановить, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит ТАСС, здание пострадало, но ситуация не критична.

Само здание само по себе каменное, и, естественно, оно минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде, — отметил он.

Ранее строители рассказали, что здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело в результате разрушительного удара со стороны ВСУ. По их словам, пожар в учреждении начался после ночной атаки дронов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за свои регионы. По его словам, конфликт на Украине завершится победой Москвы.

Регионы
Севастополь
атаки ВСУ
Михаил Развожаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю
Стало известно, как сейчас живет ученый Перельман
«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.