«Ничего не осталось»: Развожаев раскрыл, можно ли восстановить панораму Развожаев: полотно панорамы в Севастополе оцифровано и будет восстановлено

Полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было оцифровано, благодаря этому его можно восстановить, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, которые приводит ТАСС, здание пострадало, но ситуация не критична.

Само здание само по себе каменное, и, естественно, оно минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде, — отметил он.

Ранее строители рассказали, что здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело в результате разрушительного удара со стороны ВСУ. По их словам, пожар в учреждении начался после ночной атаки дронов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за свои регионы. По его словам, конфликт на Украине завершится победой Москвы.