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10 июня 2026 в 12:50

Песков объяснил, что доказала атака ВСУ на символ обороны Севастополя

Песков: атака ВСУ на символ обороны Севастополя показала правоту России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за свои регионы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, конфликт на Украине завершится победой Москвы.

Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой, — отметил он.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Развожаев уточнил, что панорама практически уничтожена в результате удара ВСУ. Однако, по его словам, любая попытка сломить город всегда заканчивается поражением врагов.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

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