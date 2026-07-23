Военэксперт ответил, чью разработку ВСУ могут выдавать за свой боевой лазер

Заявления Киева о создании собственного боевого лазера «Трезубец» не соответствуют действительности, так как эта разработка велась при участии западных союзников — США и Британии, а не силами украинских инженеров, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, у Украины нет необходимого технологического задела и научной базы для реализации подобных проектов.

Если говорить объективно, конечно, лазер «Трезубец» ― это не украинская разработка. У Киева нет таких технологий. Здесь участвовали американцы и британцы. В свое время Лондон привозил в зону спецоперации 15-киловаттные лазеры, то есть в два раза мощнее украинских, но там не было системы сопровождения цели. Система «Трезубец» создавалась с участием американцев, потому что там отработана эта возможность. Технологии сопровождения целей есть на сегодняшний день только у США и Израиля, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Украина подписала соглашение о производстве гаубиц разработки британской оборонной компании BAE Systems. Сделка предполагает лицензионный выпуск легкой буксируемой системы L119, которая способна достигать дальности стрельбы до 16,9 км.