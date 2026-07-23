Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние

Отдых на даче помогает сменить визуальный фон, что необходимо для расслабления, уверена эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова. В разговоре с MIR24.TV эксперт подчеркнула, что работа с землей тем временем положительно влияет на ментальное состояние.

При этом необязательно ехать на юг: там иной климат, и это может стать дополнительной нагрузкой на здоровье. А на даче климат остается тем же, зато меняется визуальная среда — и это очень важно. Значение имеет окружающая видимая среда — не только в ландшафтном дизайне, но и в оформлении интерьеров. Кроме того, работа с землей буквально «заземляет», — пояснила садовод.

По ее словам, также помогает здоровью и физическая активность во время ухода за грядками или плавания в пруду. При этом, уверена Воронова, нельзя считать дачу местом исключительно для работы.

Ранее врач Луиза Алиева рассказала, что людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и аритмиями крайне опасно заниматься тяжелыми дачными нагрузками. По ее словам, аналогичное противопоказание есть и для пациентов с сахарным диабетом, ожирением и хронической болезнью почек.