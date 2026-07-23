Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 17:49

Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние

Садовод Воронова: отдых на даче помогает сменить визуальный фон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдых на даче помогает сменить визуальный фон, что необходимо для расслабления, уверена эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова. В разговоре с MIR24.TV эксперт подчеркнула, что работа с землей тем временем положительно влияет на ментальное состояние.

При этом необязательно ехать на юг: там иной климат, и это может стать дополнительной нагрузкой на здоровье. А на даче климат остается тем же, зато меняется визуальная среда — и это очень важно. Значение имеет окружающая видимая среда — не только в ландшафтном дизайне, но и в оформлении интерьеров. Кроме того, работа с землей буквально «заземляет», — пояснила садовод.

По ее словам, также помогает здоровью и физическая активность во время ухода за грядками или плавания в пруду. При этом, уверена Воронова, нельзя считать дачу местом исключительно для работы.

Ранее врач Луиза Алиева рассказала, что людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и аритмиями крайне опасно заниматься тяжелыми дачными нагрузками. По ее словам, аналогичное противопоказание есть и для пациентов с сахарным диабетом, ожирением и хронической болезнью почек.

Общество
дачи
отдых
садоводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд не встал на сторону продавщицы масок с лицом Безрукова
Стало известно, какое качество объединяет Федорова и Сырского
В Кремле поддержали введение нового вида ЕГЭ
Дочь-инвалид артиста Баталова назвала себя жертвой обмана
«Ожидания высокие»: Масалитин о готовности команд к новому сезону РПЛ
Предпринимателям напомнили, что грозит за несоблюдение квотирования
Продавец фруктов развеял популярный миф о выборе арбуза
Мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания
В Совете Федерации объяснили, чем обосновано проведение СВО
Разработчик косметики ответила, какой шампунь менее эффективен летом
Уехавший из РФ актер-иноагент задолжал более 302 тыс. рублей
Садовод ответила, как дача влияет на ментальное состояние
Еврокомиссия оштрафовала Google за потакание собственным сервисам
Тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в европейской стране
В Госдуме рассказали, как изменится повседневная жизнь россиян с 1 августа
Подружка невесты осталась инвалидом из-за жесткой свадебной традиции
Экстремальная поездка детей на крыше автобуса попала на видео
Египетские таможенники украли у туристов из России более 500 тыс. рублей
Риелтор Долиной лишился квартиры и денег из-за махинации
Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в банке
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.