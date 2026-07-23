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23 июля 2026 в 18:48

Россиянин поплатился за совращение двоих детей

Суд приговорил петербуржца к восьми годам колонии за совращение детей в Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении двоих детей, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Преступления совершались почти восемь лет — с сентября 2017 года по июль 2025 года.

Суд установил, что мужчина вступал в переписку развратного характера с одним из детей и обменивался с ним интимными фотографиями. В отношении второго потерпевшего он фотографировал ребенка в обнаженном виде, а также совершал иные действия сексуального характера. Помимо лишения свободы, суд запретил мужчине работать с несовершеннолетними в любых организациях и учреждениях на срок 18 лет.

Ранее в Архангельске 33-летний мужчина повалил 12-летнюю девочку на остановке и стал трогать за различные части тела. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В жилье подозреваемого провели обыск — изъята одежда.

До этого сообщалось, что житель Екатеринбурга избежал тюремного заключения за то, что на протяжении года переписывался с 10-летней девочкой и просил у нее интимные фото и видео. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в спецучреждение.

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