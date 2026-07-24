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24 июля 2026 в 11:43

Стал известен приговор сибирячке за совращение малолетней девочки

Девушку отправили в колонию за совращение несовершеннолетней в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Новосибирске суд приговорил девушку к трем годам и двум месяцам лишения свободы колонии общего режима за совращение малолетней девочки, сообщает НГС со ссылкой на управление судебного департамента региона. Обвиняемую взяли под стражу осужденную взяли прямо в зале суда.

Подробности дела в ведомстве не раскрыли. По данным суда, осужденная вступала в интимные отношения с девочкой в возрасте от 12 до 14 лет, а также совершала развратные действия.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении двоих детей. Преступления совершались почти восемь лет — с сентября 2017 года по июль 2025 года. Мужчина вступал в переписку развратного характера с одним из детей и обменивался с ним интимными фотографиями.

Кроме того, ГСУ СК России по городу заявило, что врача из Санкт-Петербурга заподозрили в приставании к несовершеннолетней пациентке. По предварительным данным, 49-летний задержанный в период с декабря 2023 года по август 2024 года пытался совратить девочку в кабинете частной клиники на улице Победы.

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