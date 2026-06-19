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19 июня 2026 в 10:02

Врача заподозрили в совращении юной пациентки в кабинете частной клиники

В Санкт-Петербурге арестовали врача за совращение девочки во время приема

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Врача из Санкт-Петербурга заподозрили в приставании к несовершеннолетней пациентке, заявили в ГСУ СК России по городу на платформе МАКС. По предварительным данным, 49-летний задержанный в период с декабря 2023 года по август 2024 года пытался совратить девочку в кабинете частной клиники на улице Победы.

Злоумышленник <...>, находясь в кабинете частной клиники на ул. Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней». Суд отправил мужчину под стражу. По месту его жительства проведены обыски, других возможных потерпевших от рук медика уже ищут.

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году во Владимирской области. Спустя 20 лет на месте происшествия были найдены следы крови, которые позволили установить ДНК-профиль подозреваемого. Виновным оказался 56-летний житель города Вязники.

До этого житель Артема Приморского края, арестованный по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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