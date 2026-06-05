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05 июня 2026 в 12:46

Убийцу и насильника 16-летней школьницы поймали спустя 20 лет

Убийство школьницы раскрыли во Владимирской области спустя 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году во Владимирской области, сообщили пресс-службы СУСК и прокуратуры региона в МАКСе. Виновным оказался 56-летний житель города Вязники.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием), — сообщила прокуратура.

Спустя 20 лет на месте происшествия были найдены следы крови, которые позволили установить ДНК-профиль подозреваемого. Он уже был допрошен как свидетель, но не вызвал подозрений у следователей, так как работал в органах исполнения наказаний и казался законопослушным гражданином.

Как стало известно, в день преступления обвиняемый пришел в дом матери в состоянии алкогольного опьянения. Услышав музыку из квартиры знакомой, где могла находиться ее 16-летняя дочь, он позвонил в дверь. После того как девушка открыла, мужчина совершил насилие, а затем убил, нанеся не менее 14 ножевых ранений и 17 ударов табуретом.

Смерть наступила от кровопотери из-за ранения шеи. После содеянного он постирал одежду у матери, а затем вернулся и нанес жертве несколько посмертных ножевых ранений. Обвиняемый признался в убийстве и в настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее маньяка-педофила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку, отправили отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин». Там содержатся серийные убийцы, людоеды, террористы и основатели организованных преступных группировок.

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