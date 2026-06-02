Подозреваемый по делу о совращении пяти школьниц сделал признание

Житель Артема признал вину по делу о совращении пяти 11-летних девочек

Житель Артема, арестованный по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал свою вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вину признал, — заявила Римская.

