Появилась новая информация по делу организатора хищений у бойцов СВО

Основатель Лобненской банды Игорь Бардин, выступавший организатором хищений у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, сознался, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, которые приводит ТАСС, фигурант признал свою вину по уголовному делу.

Бардин признал вину по настоящему уголовному делу, — заявил собеседник агентства.

Лобненская ОПГ появилась в 90-е годы. А преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Жертвами они в основном выбирали военнослужащих — участников СВО, которые следовали через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

Ранее стало известно, что Бардину вменяют 17 эпизодов хищений денежных средств у бойцов СВО в московском аэропорту Шереметьево. Позже фигурантам дела предъявили новое обвинение и отправили в СИЗО.

До этого Бардин, известный в криминальных кругах как Барсик, был объявлен в международный розыск по обвинению в организации хищения денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Его сын Владимир в тот момент уже находился под стражей в московском СИЗО.