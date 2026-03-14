Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение Полицейским по делу о хищении у участников СВО предъявили новое обвинение

Силовикам, фигурирующим в деле о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было предъявлено новое обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Это обвинение является абсолютно окончательным, добавил источник.

Ранее стало известно, что главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину вменяют 17 эпизодов хищений денег у бойцов спецоперации в московском аэропорту Шереметьево. На данный момент он содержится в СИЗО.

Кроме того, сотрудники ФСБ Томской области задержали злоумышленника при попытке похитить 9 млн рублей у матери погибшего бойца СВО. Женщина своевременно обратилась в правоохранительные органы, обвиняемый признал вину и заключен под стражу.

Также в региональном МВД сообщили, что полицейские Ульяновской области задержали 23-летнюю девушку по делу о мошенничестве. По версии следствия, местная жительница собирала деньги под предлогом установки памятника погибшим бойцам СВО.